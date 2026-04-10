Marbella contrata a una empresa para mejorar los yacimientos de San Pedro

El equipo de Gobierno de Marbella ha contratado a una empresa para que gestione y mantenga la basílica paleocristiana Vega del Mar, de unos 1.500 años de antigüedad, y las termas romanas La Bóvedas, del siglo II y III d.C, las dos ubicadas en San Pedro y parte de los yacimientos históricos más importantes del municipio.

La empresa adjudicataria, una pyme ubicada en Mijas, asumirá los servicios de apertura de ambos recintos y la limpieza hasta 2029, un periodo durante el cual el Ayuntamiento abonará cerca de 165.000 euros.

Entre sus funciones estarán las de retirar la vegetación parasitaria con una actuación de limpieza anual, realizar diferentes acciones de mantenimiento durante el año o gestionar las visitas del público, que se realizarán de jueves a domingos y algunos días festivos en horario de 11.15 a 14.00 horas en la basílica; y de 9.00 a 11.00 horas en las termas romanas.

La adjudicataria deberá presentar también un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentran los yacimientos arqueológicos.

El Ayuntamiento admite en la documentación relacionada con la contratación la «fragilidad» en la que se encuentran yacimientos que son referencia en Andalucía, como la basílica, una de las escasas manifestaciones arqueológicas del cristianismo primitivo en la región.

El yacimiento cuenta con la planta de un templo de ábsides contrapuestos y una necrópolis con unas 200 tumbas.

Las termas romanas, ubicadas a escasa distancia de la línea de mar, son unos antiguos baños que conservan buena parte de su estructura, lo que resulta anómalo en este tipo de construcciones.

Vandalizaciones

La contratación de la empresa de mantenimiento se produce semanas después de que Opción Sampedreña denunciara en el pleno de febrero acciones de vandalización en las termas romanas, como pintadas de diferentes tamaños en su interior.

«Hay grafitis dentro de las termas. A ver cómo se arreglan. Además, la cartelería está deteriorada y hay una escasa promoción institucional del yacimiento. Hay que hacer un trabajo profesional y riguroso en los yacimientos», señaló la concejala María Luisa Parra en la intervención en la sesión plenaria en la que presentó un plan de conservación de ambos yacimientos y que contó con el apoyo de la formación socialista.

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El PSOE pide también mejorar la divulgación de ambos yacimientos y de la villa romana de Río Verde, del siglo II d.C.