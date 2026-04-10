Ofertan 1.300 plazas de cursos de verano para menores en Marbella

El Fuerte de Nagüeles, ubicado en Marbella, acogerá entre el 22 de junio y el 4 de septiembre los Cursos de Verano 2026 y el Sport Camp, dirigidos a menores de entre tres y 16 años y que suman 1.300 plazas de forma conjunta.

La iniciativa, pensada para que las familias puedan compaginar la vida laboral con las vacaciones escolares, ofrece actividades al aire libre que combinan deportes, talleres creativos, acciones medioambientales y excursiones.

Los Cursos de Verano se organizarán en dos grupos de edad y habrá, de forma opcional, un aula matinal.

El programa Sport Camp se desarrollará desde el 29 de junio al 4 de septiembre y estará dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años.

El programa incluye más de 36 modalidades deportivas, así como talleres creativos, circuitos de aventuras y juegos tradicionales, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, la creatividad y el contacto con el entorno natural.

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La iniciativa incluye este año fiestas temáticas, entre las que destaca la del agua, actividades de realidad virtual educativas y excursiones a la playa.