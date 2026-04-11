Las comunidades extranjeras animan el verano en Marbella

Las comunidades extranjeras con presencia en Marbella y San Pedro Alcántara animarán el verano con las diversos actos que organizarán hasta agosto.

La variedad de propuestas y de colectivos foráneos que las impulsan denotan la diversidad de nacionalidades que conviven en el municipio, el carácter cosmopolita de Marbella y San Pedro Alcántara y la riqueza cultural de la localidad.

La glorieta La Fontanilla albergará del 17 al 19 de abril de 12.00 a 23.30 horas, el festival ‘La pequeña Cuba’, mientras que la fiesta de Países Bajos se desarrollará en el mismo emplazamiento el 26 y 27 de abril.

El 3 de mayo será el turno del Día de la Madre, que organizará la comunidad filipina en el bulevar de San Pedro Alcántara desde las 10.00 a las 17.00 horas y el 8 de mayo, el Hospital Real de La Misericordia albergará el Día de Europa.

Las comunidades de Paraguay, Argentina y Venezuela celebrarán también sus respectivos eventos entre mayo y junio en diferentes emplazamientos de Marbella y en el bulevar Pablo Ráez, en Marbella, la comunidad ecuatoriana festejará el 22 de agosto la Virgen del Cisne.

«Estos encuentros brindan la oportunidad de fortalecer los lazos comunitarios y compartir las tradiciones con vecinos y visitantes», señalan representantes de colectivos foráneos con presencie en el municipio.

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El municipio cuenta con residentes de más de 150 países y supera los 62.500 vecinos empadronados, que representan un tercio de la población.