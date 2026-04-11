Preocupación entre las pymes de Marbella por el descenso de turistas de Oriente Medio

Las consecuencias de las agresiones de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron hace un mes y medio, empiezan a pasar factura en Marbella y San Pedro Alcántara.

Pequeños y medianos empresarios de San Pedro Alcántara muestran su preocupación, a semanas del inicio de la temporada veraniega, ante el cierre de mercados emisores de turistas de Oriente Medio a consecuencia de los ataques; y los incrementos «disparados» de los precios del combustible.

A los temores que se derivan de las agresiones contra Irán se suma la «enorme dificultad» que encuentra la mayoría de empresarios para encontrar personal cualificado.

Los datos se derivan de una encuesta que ha elaborado la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa) para evaluar la evolución de la actividad económica en la localidad en el transcurso de los tres primeros meses del año.

«La consulta refleja mucha inquietud por la falta de personas», destaca el colectivo empresarial en el análisis del estudio, en el que ha participado una mayoría de establecimientos dedicados a los servicios profesionales y el comercio.

Buscar turistas en Europa

Las alteraciones de la guerra en Irán ha llevado también al Ayuntamiento a intensificar la búsqueda de turistas en el resto de España y Europa en detrimento de los viajeros que proceden de Oriente Medio, zona en la que se encuentran algunos de los mercados turísticos más importantes para el desarrollo económico de Marbella y San Pedro Alcántara por número de visitantes y por su alta capacidad de compra.

La agenda de promoción turística de Marbella desde inicios de año hasta mediados del verano incluye la presencia en eventos especializados en Mónaco, a finales de abril; en jornadas profesionales en Belgrado, Zagreb, Liubliana y, de la mano del Gobierno central a través de Turespaña, en las ciudades portuguesas de Braga, Oporto, Coimbra y Lisboa.

La agenda para tratar de promocionar el municipio en el ámbito turístico contempla también la presencia en eventos en Amsterdam y París para promocionar el segmento del golf; Dublín, Londres, Copenhague, Berlín y la ciudad sueca de Malmö.

Marbella también ha potenciado su presencia en eventos turísticos que se celebran en España para tratar de animar al visitante nacional.

En la primera mitad del año, el municipio acudirá a ferias turísticas en Barcelona, Pamplona, Madrid, Córdoba y Bilbao.

«Marbella es un destino seguro y fiable. Es importante trasladar este mensaje a los principales mercados emisores», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Renovación en Apymespa

José María Moreno fue nombrado el jueves presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de San Pedro Alcántara (Apymespa).

La nueva dirección del colectivo empresarial anunció la creación de un Aula Permanente de Formación para ofrecer seminarios y talleres prácticos en áreas como la digitalización, la inteligencia artificial y la gestión de las empresas.

Apymespa creará también la Red de Colaboración Comercial, un sistema articulado a través de un carné identificativo que permitirá a los afiliados beneficiarse de descuentos.

El colectivo anunció que reconsiderará su continuidad en ferias turísticas especializadas, como Fitur, ante el «alto coste (que suponen) frente al «beneficio real» que perciben los pequeños empresarios de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía».

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«Se buscarán soluciones más prácticas para aprovechar el material audiovisual producido, de cara a rediseñar la estrategia turística para el futuro», señaló el colectivo empresarial.