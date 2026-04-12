Colectivos
Anuncian un edificio para colectivos sociales de Marbella
Diferentes entidades benéficas de Marbella contarán con un edificio en el que desarrollar sus actividades. El inmueble se ubicará en la zona de Huerta del Prado y dispondrá de alrededor de 800 metros cuadrados.
El edificio se construirá en una zona de menor aprovechamiento agrícola en el interior de una parcela que alberga huertos e invernadero.
El inmueble ocupará una franja de suelo que corresponde al 20 por ciento de superficie destinado a albergar áreas verdes para equipamientos.
El Ayuntamiento, que asegura que ya ha iniciado la tramitación administrativa del proyecto, confía en que el inmueble sirva para que los colectivos desarrollen su labor en un «entorno natural, abierto y amplio, en el que puedan combinar su trabajo diario con espacios de esparcimiento y terapia».
«Está previsto que el inmueble acoja a distintas entidades en el marco de los usos permitidos para equipamientos dentro de zonas verdes, conforme a la normativa urbanística vigente. El proyecto está pendiente de la tramitación necesaria antes del inicio de la obra», agrega.
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