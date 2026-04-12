Laboral
Marbella alberga un debate sobre ERE y negociaciones colectivas
El encuentro se celebrará el jueves y el viernes en Óbal Hotel, en el casco antiguo
Marbella albergará el jueves y el viernes, en Óbal Hotel, la VIII Jornada de Primavera de la Asociación Nacional de Laboristas (Asnala), en el que se abordarán aspectos como los Expedientes de Regulación de Empleo, la negociación colectiva y la práctica procesal laboral.
El evento, consolidado como una de las citas de referencia para los profesionales de las Relaciones Laborales y en el que participarán magistrados, juristas y representantes sindicales, empresariales y de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, tratará también el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, la buena fe en la negociación colectiva o los errores más frecuentes en el recurso de suplicación.
«Marbella es el destino ideal para reunir a máximos referentes del sector, intercambiar experiencias y hacer ‘networking’ entre los especialistas en Derecho Laboral», señala la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, Ana Gómez Hernández.
«Este encuentro adquiere más importancia ante el complejo momento actual que atravesamos de transformación en el ámbito jurídico y laboral. Cada vez más, la normativa se distancia tanto del día a día de las empresas y trabajadores, como de la práctica laboralista y de las decisiones jurisprudenciales», agrega.
El formato del evento laboralista ofrecerá a los asistentes la oportunidad de integrar herramientas como la inteligencia artificial en la práctica jurídica, además de abrir vías de análisis del impacto de esta nueva tecnología en el mercado laboral.
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