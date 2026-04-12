El PSOE reclama mejorar ya la protectora de animales de Marbella

El PSOE pide al equipo de Gobierno que mejore ya las instalaciones de la protectora de Marbella, que gestiona la asociación Amigos de Animales Abandonados (Triple A) y convertidas en uno de los proyectos más polémicos del mandato.

La formación socialista pedirá en la sesión plenaria de abril la elaboración de un informe técnico independiente sobre el estado en el que se encuentran las instalaciones para garantizar la disponibilidad de los servicios veterinarios.

«A pesar de las inversiones anunciadas, persisten deficiencias graves, como problemas estructurales por filtraciones de agua y la falta de personal veterinario en determinados momentos», señala la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

Las instalaciones que alberga la protectora, ubicadas en la carretera ente Marbella y Ojén, están rodeadas de polémica desde su tramitación administrativa.

El proyecto contó con una inversión que se elevó un 49 por ciento durante su tramitación, al pasar de los 1,2 millones de euros con los que el Ayuntamiento licitó las actuaciones a los cerca de 1,8 millones de euros por los que las adjudicó tras modificar el procedimiento en dos ocasiones.

Una semana después de su apertura, en marzo de 2024, las instalaciones se inundaron tras unas lluvias. El agua se filtró en la primera planta del edificio principal, el quirófano o las gateras de un edificio cuya apertura se anunció como la respuesta a una de las reivindicaciones históricas del colectivo animalista.

Otras lluvias caídas a mediados de marzo de 2025 hicieron que el agua se volviera filtrar en unas instalaciones con capacidad para cerca de unas 600 mascotas.

Los voluntarios del colectivo tuvieron que improvisar barreras para prevenir las avenidas de agua, que formaban bolsas en los pasillos ante unas rejillas que permanecían secas.

«La inclinación del suelo es hacia la izquierda, en lugar de ser hacia la derecha (lateral en el que se encuentran las rejillas», señalaba uno de los voluntarios de la Triple A a través de las redes sociales del colectivo.

En enero, otras lluvias volvieron a dejar una estampa similar, con bolsas de agua en jaulas habitadas con perros.

En la moción plenaria, la formación socialista solicitará mejorar el programa municipal con el que voluntarios de la localidad capturan y esterilizan las colonias de gatos.La petición se produce tras las denuncias de envenenamientos de felinos en la vía pública.