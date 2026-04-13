Cierra la discoteca Olivia Valere, referente de la noche en Marbella

La discoteca Olivia Valere, que ha sido durante décadas un referente del verano en la Costa del Sol, cierra tras casi treinta años como punto de encuentro de la 'jet set' de Marbella, ya que por sus salas han pasado iconos internacionales como Mick Jagger, Eva Longoria, Prince o Bruce Willis.

Otros nombre muy conocidos como Julio Iglesias, Liz Taylor, Sean Connery, Paris Hilton o Adnan Kashoggi también disfrutaron de esta discoteca, que cambia de manos y pasa a llamarse Bonbonniere, han indicado a EFE fuentes próximas a la familia de la empresaria gala.

La reina de la noche de Marbella

Tras la muerte en junio de 2022 de Olivia Valere, a la que muchos consideran "la reina de la noche marbellí", se hizo cargo de la discoteca el pequeño de los tres hijos de la empresaria, Xavier Valere y el último que tuvo con el abogado francés Philippe Valere.

Desde que se puso al frente de la discoteca, Xavier Valere ha apostado por integrarse en el circuito de los grandes disyóqueis, pero "es muy caro" y ha terminado desistiendo, según comentan desde la familia.

Olivia Valere en una noche marbellí. / l.o.

Además, tanto el perfil del cliente habitual de Olivia Valere como la forma de ocio ha cambiado mucho durante estos años y a la familia Valere -inmersa en una batalla judicial por la herencia de la empresaria- les ha resultado muy complicado entrar en él con éxito.

Los herederos de Olivia Valere han optado por alquilar la discoteca, aunque mantendrán el 'dinner show' LOV, un local ubicado en el Palacio de Babilonia y en el que se combina experiencia musical y gastronómica, en una nueva forma de entender el ocio nocturno.

Durante los próximos diez años, la gestión de lo que hasta hoy era discoteca Olivia Valere estará en manos del multimillonario británico y boxeador Joe Fournier y sus socios en España, los mexicanos Mandala Group.

Bonboniere, referente del ocio nocturno premium y con presencia en Tulum (Mexico) y Mykonos (Grecia), desembarca en España con la apertura de dos establecimientos en enclaves estratégicos, uno en Madrid y otro en esta discoteca icónica de Marbella.

Estas aperturas representan un nuevo capítulo en la colaboración entre Joe Fournier y el grupo mexicano Mandala, liderado por la familia Altamirano, tras el éxito de BonBonniere Tulum en los últimos cinco años.

Olivia Valere junto a Ana Obregón / ADOLFO VALENZUELA

Olivia Valere

Olivia Valere falleció en su París natal a los 75 años tras sufrir un cáncer de estómago durante alrededor de un año.

Aunque decía que siempre había querido ser artista, cursó estudios de literatura en la universidad de París, trabajó como relaciones públicas en el senado galo y a principios de los ochenta abrió su primer local nocturno en la capital francesa con su particular filosofía de negocio de ocio.

Marbella se cruzó en su vida el año que acompañó a su amiga la cantante coreana Kimera a celebrar su cumpleaños en la ciudad malagueña de la que, como ella misma reconoció en numerosas ocasiones, se "enamoró locamente".

En Marbella se instalaría definitivamente en los años siguientes y en ella vivió junto a sus "dos maridos", una cuestión que despertaba gran interés y sobre la que le gustaba bromear.

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Madre y abuela, siempre quiso ser actriz -confesó en alguna ocasión- pero la vida la llevó por otros derroteros y esta mujer de negocios logró crear un exitoso emporio del ocio que en los últimos años regentó con la ayuda de sus hijos.