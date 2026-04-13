El Ayuntamiento aprueba el proyecto del estadio de fútbol de la Fundación Marbella FC, con un presupuesto de 115 millones de euros

La Fundación Marbella FC cuenta ya con la aprobación del Ayuntamiento al proyecto básico del estadio de fútbol, una de las obras de mayor envergadura presupuestaria que se ejecutan en el municipio, con cerca de 115 millones de euros.

El equipo de gobierno ha dado el visto bueno al proyecto básico en una propuesta de resolución firmada el 7 de abril, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

Para que la resolución sea efectiva, la Fundación Marbella FC deberá aportar al Ayuntamiento un aval de 172.700 euros para garantizar los trasplantes de los árboles próximos a la parcela que albergará el estadio o reponer los que se pierdan durante las obras.

El proyecto de ejecución, pendiente de presentar

Para poder iniciar la construcción, la Fundación tiene aún que aportar el proyecto de ejecución visado, para lo cual dispone de dos meses, y presentar la comunicación de inicio de unas actuaciones que tendrán un presupuesto de ejecución material de 81,2 millones de euros.

El Ayuntamiento entregó a la Fundación Marbella FC el proyecto del estadio a través de una concesión demanial -sin ningún proceso de selección ni concurrencia- que contempla un periodo de explotación de 75 años a cambio de un canon anual de 221.00 euros.

Parcela en la que se proyecta el futuro estadio de fútbol de Marbella. / L. O.

¿Qué incluye el proyecto del estadio?

El futuro estadio, ubicado en pleno centro urbano de Marbella, contará, según el proyecto presentado, con un centro de alto rendimiento, un hotel de 90 habitaciones, un aparcamiento con plazas para mil vehículos y un área de comercial y de restauración. También habrá un campo de fútbol con un aforo para 10.000 personas.

El Ayuntamiento de Marbella prevé que el plazo de ejecución de las obras ronde los dos años y medio.

El equipamiento se ubicará en la misma parcela, de unos 45.000 metros cuadrados de superficie, que albergó el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, demolido a finales del pasado verano.

Semanas antes del inicio de las demoliciones y del desbroce de la maleza que ocupaba el interior del estadio, la zona de césped del estadio sufrió un incendio a altas horas de la madrugada (a pesar de que el equipamiento se encontraba cerrado al público) que obligó a intervenir a los bomberos.

El Ayuntamiento tuvo que cerrar de urgencia el Estadio Lorenzo Cuevas en la primavera de 2021 después de que una empresa especializada acreditara el riesgo de derrumbe de una infraestructura inaugurada en 1975 y que durante sus años de vida útil apenas experimentó actuaciones de renovación.

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En el estadio actuaron artistas de la talla de Michael Jackson, Tina Turner, Queen o Prince.