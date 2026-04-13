Cultura
La poetisa Piedad Bonnett inaugura la IX edición de Marpoética
La poetisa Piedad Bonnett inauguró el festival Marpoética con Javier Vicedo, director del certamen, en una conversación sobre la poesía y su poder sanador
La poetisa Piedad Bonnett ha inaugurado la IX edición del festival Marpoética con una conversación con el director del certamen cultural, Javier Vicedo, sobre la poesía y su valor sanador.
La poetisa de nacionalidad colombiana es una de las voces más lúcidas y descarnadas de la literatura hispanoamericana contemporánea, capaz de llevar las experiencias más íntimas a la reflexión colectiva.
«Hice un giro hacia la poesía porque la poesía nace del descontento y yo estaba muy descontenta. Se saca tiempo más fácilmente para escribir poemas que para escribir una novela. Empecé a escribir una novela y fue un fracaso», señaló Bonnett.
«La poesía nace de un lugar muy oscuro, el concepto no le interesa para nada. Le interesa el lenguaje deshaciéndose de las ataduras de la razón y juntando las palabras de una manera intuitiva relacionada con pulsiones muy oscuras», agregó.
El acto, que se celebró en el Teatro Ciudad de Marbella, terminó con la voz y la música de La Tania, que fusiona la copla y el flamenco con el pop contemporáneo.
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