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Marbella contará con 20 módulos de salvamento y socorrismo

Más de cincuenta socorristas velarán por la seguridad en las playas de Marbella y San Pedro Alcántara, que contarán con embarcaciones y motos de agua para los rescates.

Las instalaciones dispondrán de una dotación básica de primeros auxilios

Las instalaciones dispondrán de una dotación básica de primeros auxilios / ayuntamiento marbella

Marcel Vidal

Marbella

El litoral de Marbella y San Pedro Alcántara contará con 20 módulos de salvamento y socorrismo.

Las instalaciones, que se caracterizan por una estética homogénea con el resto de elementos de la franja litoral, dispondrán de una dotación básica de primeros auxilios, que incluirán un desfibrilador semiautomático, sistemas de oxigenoterapia y material sanitario destinado a la atención inmediata.

Los módulos contarán con una superficie aproximada de nueve metros cuadrados y estarán equipados con aire acondicionado, aseo, lavabo, lavapiés para realizar curas y una sala diáfana destinada a la atención sanitaria. También contarán con una camilla fija, mesa para material sanitario, cortina de privacidad, vitrina, iluminación y banco giratorio.

Un dispositivo de más de 50 socorristas velará por la seguridad en el litoral marbellí, de unos 27 kilómetros de longitud desde Cabopino hasta Guadalmina, en San Pedro Alcántara, durante la temporada alta.

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Los socorristas contarán con embarcaciones y motos de agua para actuar en situaciones de rescate.

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