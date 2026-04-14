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El PSOE pide proteger el patrimonio fundacional de San Pedro Alcántara

Reclama garantizar la continuidad de la iglesia, el antiguo economato o la villa de San Luis

Los concejales del PSOE local, Isabel Pérez y José Bernal

Los concejales del PSOE local, Isabel Pérez y José Bernal / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

El PSOE pidió este lunes incorporar cuatro edificios clave del origen colonial de San Pedro Alcántara en el Catálogo de Patrimonio Histórico de Andalucía, que gestiona la Junta.

La formación socialista, que elevará la petición al pleno de abril, reclamó incluir en el listado de inmuebles protegidos la iglesia de San Pedro Alcántara, de estilo colonial e inaugurada en agosto de 1869; la villa de San Luis, de estilo francés y construida en la década de 1880; el economato, que albergó las dependencias y viviendas de los trabajadores de oficina de la colonia agrícola fundada por Manuel de la Concha e Irigoyen, marqués del Duero, en 1860; y la Alcoholera, que formó parte de un complejo industrial de molienda de azúcar que entró en funcionamiento en 1871.

Los tres primeros edificios formaron parte, junto a otros ya desaparecidos, del primer núcleo urbano de San Pedro Alcántara.

«Es necesario que las administraciones hagan un esfuerzo decidido para que los edificios que perduran sean puestos en valor. Hablamos de bienes de alto valor arquitectónico, etnológico, tecnológico e histórico que forman parte de la memoria colectiva de San Pedro», señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez, que ha elaborado la petición con la colaboración del historiados sampedreño José Luis Casado Bellagarza.

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«San Pedro Alcántara tiene una identidad propia y un origen histórico singular que no podemos permitir que siga cayendo en el olvido», agregó la concejala socialista.

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