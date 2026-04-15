Convocan una protesta contra el «delirio de privatizaciones» del PP en Marbella

El sindicato CGT organizará el 24 de abril en el Trapiche de Guadaiza de San Pedro Alcántara, en el que la Corporación local celebrará el pleno mensual, una concentración contra «el delirio en el que se ha convertido la fiebre privatizadora» del equipo de Gobierno de Marbella, del PP.

Entre las externalizaciones de servicios municipales figura la de la prevención médica, cedida a una mutua privada a la que el sindicato acusa de realizar «prácticas abusivas» y de poner «trabas constantes» a los informes médicos que emite la sanidad pública.

La central sindical acusa al Gobierno local de poner en marcha «una estrategia deliberada al objeto de forzar la reincorporación de trabajadores con limitaciones a puestos que no pueden desempeñar en condiciones seguras, ignorando edictos y resoluciones del propio Ayuntamiento. Es un ataque deliberado».

«El Consistorio juega con la salud de su plantilla. Se intenta borrar situaciones médicas reconocidas desde hace años, como si las enfermedades crónicas desaparecieran por decreto o interés política», agrega CGT.

La central sindical tacha de «retroceso intolerable» la política de personal del Ayuntamiento, al que acusa de «anteponer los intereses económicos, recortes o presión organizativa al bienestar y la dignidad de los trabajadores».

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El sindicato pide al equipo de Gobierno que pare de forma inmediata este tipo de revisiones médicas y recupere un sistema de prevención que garantice la salud de los trabajadores.