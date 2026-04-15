Marbella anuncia la construcción de un centro comercial y un hotel en dos importantes proyectos urbanísticos

El Gobierno local anunció este martes sendos trámites urbanísticos para edificar en Marbella un centro comercial y un proyecto hotelero.

La Junta de Gobierno Local aprobó de forma inicial la reparcelación para desarrollar un proyecto hotelero en una superficie de unos 30.000 metros cuadrados de superficie en Las Chapas; e inició el procedimiento de delimitación de una parcela en la Milla de Oro que albergará un centro comercial de unos 8.000 metros cuadrados.

«Se trata de importantes avances en el desarrollo de dos ámbitos diferenciados», señaló el delegado de Urbanismo, José Eduardo Díaz.

El proyecto hotelero, impulsado por la cadena Ikos Resorts, se ubicará en los terrenos de un antiguo establecimiento hotelero ubicados en primera línea de costa en la zona de Pinomar y junto a la autovía A-7.

La actuación contempla la construcción de 200 viviendas asociadas y la continuidad de la senda litoral y un vial de servicio junto a la autovía.

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«Se trata de una zona que se regenerará por completo», aseguró el delegado de Urbanismo.