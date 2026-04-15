Marbella tiene la casa "más eficiente del mundo": se llama Villa Ayantam y está a la venta por 12,75 millones de euros

Villa Ayantam, una propiedad en Marbella que se ha convertido en la primera residencia unifamiliar de nueva construcción del mundo que obtiene la certificación BREEAM Outstanding (el nivel más alto dentro de este estándar internacional de sostenibilidad), se encuentra a la venta con un precio de 12,75 millones de euros, según ha anunciado este miércoles la inmobiliaria Engel& Völkers, encargada de gestionar la venta.

La propiedad está situada en la urbanización Cascada de Camoján, una de las zonas más exclusivas de Marbella, tiene 1.740 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 1.978 metros cuadrados y dispone de ocho dormitorios en suite. La villa cuenta con tres cocinas diferenciadas -principal, de apoyo y exterior- adaptadas a distintos usos y en la planta inferior se ubican espacios destinados al bienestar y al ocio, como gimnasio, hamán, piscina climatizada, sala de cine y bodega.

La vivienda se completa con un apartamento independiente para el personal de servicio y un garaje con capacidad para ocho vehículos.

Una certificación poco frecuente en una vivienda privada

El certificado BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) evalúa aspectos como consumo energético, impacto ambiental, materiales, gestión del agua o bienestar interior y la calificación 'Outstanding' solo se concede a proyectos que alcanzan los niveles más altos en todos estos indicadores.

Engel& Völkers recuerda que hasta ahora, ninguna vivienda unifamiliar de nueva construcción había logrado esta distinción. En el caso de Villa Ayantam, el proceso ha implicado la verificación independiente de sistemas constructivos, instalaciones y materiales, con una puntuación final del 92,16%, una de las más altas registradas en el ámbito residencial.

La propiedad integra soluciones técnicas que inciden directamente en la calidad del ambiente interior con sistemas de ventilación que filtran partículas y compuestos contaminantes.

Villa Ayantam: tratamiento integral del agua y jardín interior

Asimismo, presenta un tratamiento integral del agua desde su entrada en la vivienda, una producción energética superior al consumo total del inmueble, así como la recogida y reutilización de agua de lluvia para riego. La vivienda se articula en torno a un jardín interior que conecta visual y funcionalmente las principales estancias.

Este espacio, junto con las superficies acristaladas móviles, facilita la entrada de luz natural y la ventilación cruzada, generando una relación directa entre interior y exterior. La estructura incorpora madera contralaminada (CLT), un material que mejora el aislamiento térmico y reduce la huella de carbono.

Una imagen de Villa Ayantam, en Marbella, en una imagen facilitada por Engel & Völkers. / L. O.

A ello se suman acabados naturales, ausencia de compuestos tóxicos y una selección de materiales alineados con criterios de sostenibilidad y durabilidad.

Todas estas medidas, junto a una plataforma digital que permite supervisar y ajustar en tiempo real el funcionamiento de la vivienda, buscan optimizar tanto el consumo de recursos como las condiciones de habitabilidad.

Interés por viviendas que incorporan criterios de bienestar y eficiencia

El desarrollo de Villa Ayantam coincide con un aumento del interés por viviendas que incorporan criterios de bienestar y eficiencia y, según datos del Global Wellness Institute, el mercado inmobiliario vinculado a este ámbito mantiene un crecimiento sostenido y representa ya un volumen significativo a nivel internacional.

En este contexto, elementos como certificaciones ambientales, control de calidad del aire o eficiencia energética empiezan a tener un peso comparable al de la ubicación o el diseño en la decisión de compra.