Marbella pagará 4,7 millones de euros por la limpieza de los contenedores

Marbella pagará cerca de 4,7 millones de euros para que una empresa privada limpie y mantenga los contenedores soterrados del municipio hasta 2030.

La sociedad que asume el servicio realizará 16 lavados orgánicos al año de los contenedores y 12 selectivos y aseará de forma diaria las plataformas de los contenedores y los buzones.

La sociedad tendrá también que revisar cuatro veces al año, como mínimo, los contenedores subterráneos y sus fosos; y tendrá que supervisar de forma extraordinaria las islas ecológicas cuyas arquetas sean susceptibles de inundarse y las «zonas puntuales» del centro urbano de Marbella y Puerto Banús, especialmente durante el verano, según el decreto de adjudicación, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

La empresa tendrá también que reforzar la limpieza las vísperas de festivos nacionales en Marbella y San Pedro y en las jornadas posteriores y, antes de Semana Santa, hacer una «revisión extraordinaria» del centro urbano de Marbella y de las zonas por las que procesionen las cofradías.

El equipo de Gobierno cede así la conservación de una de las infraestructuras clave para conservar la imagen de un destino turístico como Marbella y que ha sido objeto de críticas por parte de pequeñas y medianas empresas del municipio y de la oposición durante los dos últimos años ante las deficiencias que mostraban los contenedores soterrados cuando el servicio lo prestaba de forma directa el Ayuntamiento.

El pasado verano, ingentes cantidades de basura y residuos urbanos se acumulaban fuera de los contenedores soterrados, especialmente en las jornadas de más calor, con una asiduidad inusual en un municipio cuya economía está estrechamente ligada a la llegada de turistas.

Un gran hermano de limpieza

La proliferación de escombros fuera de los contenedores llevó al Ayuntamiento a anunciar que la Policía Local utilizaría las cámaras de videovigilancia, una amalgama de más de 300 monitores distribuidos por los emplazamientos más concurridos del municipio, para controlar los hábitos de los vecinos en el depósito de las basuras.

En el verano de 2024, el equipo de Gobierno advirtió de los problemas de salubridad que podrían conllevar para vecinos y turistas la basura depositada en la calle bajo el sol del verano.

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Hasta agosto de aquel año, la Policía Local había levantado el triple de actas relacionadas con el depósito de basuras que en el mismo periodo de 2023.