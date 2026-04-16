El Ayuntamiento de Marbella prevé más eventos en el parque de La Represa

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las obras para aumentar la iluminación del parque del arroyo de La Represa, uno de los pulmones verdes del centro urbano del municipio, y optimizar el uso del espacio público.

Los trabajos contemplan el traslado de las columnas de luz del centro de la plaza del templete Antonio Gil a los laterales, la instalación de dos más y la habilitación de tres cuadros eléctricos para garantizar el suministro para futuros eventos.

La actuación permitirá mejorar la seguridad del céntrico recinto «para que se pueda aprovechar mejor y permita albergar todo tipo de actividades», señala el Ayuntamiento.

«Se trata de un gran espacio de la ciudad y un referente para la celebración de propuestas que aglutinan a un gran número de personas», agrega el Consistorio.

El Ayuntamiento inicia las mejoras apenas cinco meses después de que vecinos de las proximidades del parque mostraran su indignación ante el aumento de eventos musicales que alberga el recinto, su duración y el incremento de la contaminación acústica, especialmente en verano, cuando los residentes mantienen las ventanas abiertas y el número de actos crece.

«La Represa se ha convertido en un espacio permanente de celebraciones de todo tipo», denunciaron los vecinos.

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Sólo el pasado octubre, el parque albergó actuaciones musicales durante cinco jornadas, una de ellas, un concierto de rock de nueve horas ininterrumpidas.