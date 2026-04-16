El convento de La Trinidad languidece en Marbella ante la falta de financiación pública

El convento de La Trinidad, uno de los edificios de mayor valor histórico de Marbella, languidece ante la falta de financiación de las administraciones públicas.

El equipo de Gobierno no ha incluido en el presupuesto municipales de 2026 fondos con los que rehabilitar el histórico edificio, del siglo XVI, a la espera de lograr unas ayudas de la Junta de Andalucía o de la Unión Europea que no acaban de llegar a las arcas locales.

«No cerramos ninguno de los dos caminos y seguimos trabajando para ver si podemos conseguir esa financiación que nos permita realizar los trabajados delicados que requiere el inmueble», señaló ayer el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, en la emisora local de Onda Cero.

A la espera de que el Ayuntamiento busque la ayuda y de que, en el mejor de los casos, ésta llegue, el Ayuntamiento realiza labores para mantener la estructura del convento, en riesgo de derrumbe.

El inmueble, ubicado en el casco antiguo de Marbella, se halla en un avanzado estado de dejadez tras años falto de actuaciones de conservación y renovación.

A mediados de abril del año pasado, el Consistorio tuvo que apuntalar con vigas de madera una de las fachadas del edificio ante la aparición de grietas que entrañaban riesgo en la estabilidad de los muros y para los peatones.

«Es necesario garantizar las condiciones de seguridad estructural del edificio para evitar riesgo sobre las personas y detener su deterioro», señala la portavoz del PSOE, Isabel Pérez, que pide al equipo de Gobierno que tramite ya un proyecto para rehabilitar el inmueble.

Para el concejal de Vox Eugenio Moltó, «el PP dice que el convento no está abandonado, pero cualquier vecino puede comprobar que está deteriorado, apuntalado y sin uso desde hace años».

Proyectos sin futuro

El Ayuntamiento ha presentado en los últimos 14 años diferentes proyectos para tratar de recuperar el inmueble.

El equipo de Gobierno presentó en 2013 una actuación para que el convento albergara un museo de arquitectura y diseño moderno, pero la propuesta fracasó.

En 2018, el Ejecutivo local, que barajó la posibilidad de que el convento albergara un museo de la ciudad, anunció la rehabilitación del claustro y de la capilla, actuaciones valoradas en dos millones de euros, pero sin éxito.

En 2020, el Ayuntamiento prometió más mejoras, aunque no las ejecutó.

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Ahora, la posible llegada de fondos supramunicipales podría condicionar el futuro uso del convento.