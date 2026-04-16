Integración
La ONCE renovará sus 28 puntos de venta en Marbella y San Pedro Alcántara, según un acuerdo con el Ayuntamiento
La entidad benéfica modernizará las instalaciones, con el objetivo de facilitar el trabajo de los vendedores y actualizar las infraestructuras
El grupo ONCE renovará los 28 puntos de venta físico con los que cuenta en Marbella y San Pedro Alcántara.
La entidad benéfica utilizará para ello una línea de colaboración con el Ayuntamiento, propietario de 19 instalaciones de puntos de venta.
El objetivo de la iniciativa es actualizar las infraestructuras, facilitar el trabajo diario de los vendedores e incorporar mejoras que permitan avanzar en accesibilidad y atención, señala el director de la entidad, Jairo Salgueiro.
«Hay que destacar la importante cooperación institucional entre el Ayuntamiento y esta organización. La labor que presta la ONCE y su equipo en el ámbito social es destacable», apunta la alcaldesa, Ángeles Muñoz, tras una reunión con Salgueiro.
La agencia de la ONCE en Marbella presta servicio a 226 afiliados y cuenta con un equipo formado por personal administrativo, comercial y vendedores.
Cerca de 180 vendedores desarrollan su actividad en Marbella y San Pedro Alcántara y localidades próximas, de los cuales 115 corresponde al municipio marbellí.
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