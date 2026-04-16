Sercotel abre su primer hotel en Marbella: es un cuatro estrellas con 83 habitaciones y apartamentos

La cadena Sercotel ha ampliado presencia en la Costa del Sol con la incorporación en Marbella de Sercotel Vime la Reserva, su primer hotel en esta localidad. El complejo, de cuatro estrellas, cuenta con 83 habitaciones y apartamentos y, según ha explicado este jueves la compañía, se posiciona como "un paso clave" en la expansión de la cadena en el segmento de sol y playa. La integración de este nuevo hotel se realizará partir del 21 de abril.

El desembarco en Marbella se alinea con los objetivos de crecimiento definidos en el Plan Estratégico 2026-2029 de la compañía, comenta el CEO de Sercotel, José Rodríguez.

"La llegada a Marbella marca un paso clave en nuestra expansión en destinos vacacionales de primer nivel. Con Sercotel Vime la Reserva de Marbella reforzamos nuestra presencia en la Costa del Sol y seguimos consolidando nuestro crecimiento en el segmento vacacional”, ha apuntado.

La compañía sigue apostando por Andalucía con la también reciente incorporación del Sercotel Puerto de Santa María, un establecimiento de 3 estrellas y 39 habitaciones ubicado en el centro de Cádiz, diseñado específicamente para dar respuesta a la demanda de ocio y city breaks.

Con ambas aperturas, Sercotel alcanza los 16 hoteles operativos en Andalucía, la región en la que mayor presencia tiene la cadena y en las que más ha crecido en los últimos cinco años incorporando 14 hoteles.

La cadena alcanza los nueve activos en su portfolio vacacional de costa, con presencia en plazas estratégicas como Chipiona (Cádiz), Las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria), Sitges (Barcelona) y Alicante.

Un apartamento del nuevo hotel Sercotel Vime la Reserva Marbella, en la Costa del Sol de Málaga. / L. O.

Apuesta de Sercotel por Andalucía

“Andalucía es una región estratégica para Sercotel y Marbella nos permite reforzar nuestra presencia en uno de los destinos con mayor proyección internacional, especialmente entre mercados emisores europeos como Francia, Alemania, países nórdicos y Reino Unido”, ha afirmado el director de Expansión de Sercotel, Francisco Marco,.

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La compañía eleva a 96 el número total de hoteles de la cadena en España y Andorra, con 63 bajo gestión y explotación, 21 en franquicia y 11 en desarrollo, consolidando así su crecimiento en el mercado nacional.