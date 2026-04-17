La Junta se opone a flexibilizar el nivel de protección del casco antiguo de Marbella

La Junta de Andalucía se opone al cambio normativo que impulsa el Gobierno local para flexibilizar el nivel de protección en diez ámbitos considerados singulares en el casco antiguo de Marbella, uno de los emplazamientos con más edificios de valor histórico del municipio.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga, que depende de la Consejería andaluza de Cultura, ha informado de forma desfavorable a la modificación del artículo 240 de las normas urbanísticas del plan general de Marbella en un informe que solicitó el Ayuntamiento a finales de 2025.

El Gobierno local pretende con el cambio normativo permitir las obras de reforma y acondicionamiento en inmuebles en los que sólo se pueden ejecutar actuaciones relacionadas con su seguridad u ornato.

El ente autonómico advierte en su informe, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, de que los ámbitos de El Castillo, calle Portada y Bordes del recinto amurallado se encuentran en el interior del entorno o en la delimitación del Castillo, catalogado como Bien de Interés Cultural e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, por lo que su protección depende de la regulación autonómica.

La comisión cultural autonómica señala también que los ámbitos calle Huerta Chica y Castillejos se ubican en el trazado del recinto amurallado de Marbella; y que el ámbito Corrala de calle Málaga alberga una de las últimas corralas que subsisten en el casco histórico.

El ente autonómico agrega en el informe que el Ayuntamiento no aporta «documentación suficiente, ni escrita ni fotográfica ni planimétrica, que permita apreciar los valores patrimoniales de los inmuebles incluidos en esos ámbitos y valorar las consecuencias de las actuaciones que se proponen autorizar».

Proyectos polémicos

El rechazo de la Junta deja en el aire el polémico proyecto inmobilario en la antigua Casa del Gobernador, uno de los edificios de más valor histórico de Marbella, ya que en su interior pernoctó el rey Felipe IV en marzo de 1624 durante una visita al sur de la península Ibérica o vio nacer a José López Domínguez, presidente del Consejo de Ministros entre el 6 de julio y el 30 de noviembre de 1906, bajo el reinado de Alfonso XIII.

Noticias relacionadas

Más de cien personas, buena parte de ellas vinculadas con los ámbitos de la docencia o la cultura locales, pidieron en 2024 parar el proyecto inmobiliario ante los graves daños que, señalaron, supondría para el inmueble.