La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental abre en Casares el Aula Ambiental a los colectivos de la comarca

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental abre las puertas del Aula del Complejo Ambiental de la comarca, ubicada en Casares, a colectivos vecinales, culturales y deportivos, centros de mayores y otros grupos organizados.

El ente supramunicipal busca con esta iniciativa, reservada hasta ahora a los centros educativos de la Costa del Sol, concienciar a otros colectivos sobre la importancia de reciclar y gestionar de forma responsable los residuos.

«La perspectiva es que la educación ambiental no debe limitarse a los escolares. Es fundamental que asociaciones, familias, personas mayores o entidades deportivas conozcan de primera mano cómo funciona la gestión de residuos y qué papel juega cada ciudadano en la separación correcta y el reciclaje», señala el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña.

El Aula Ambiental es un espacio educativo concebido para mostrar, de manera amena y accesible, el recorrido que siguen los residuos desde que se depositan en el contenedor hasta su recuperación y tratamiento final.

La experiencia incluye una sala de realidad virtual, una zona interactiva con juegos y actividades didácticas y un recorrido guiado en autobús por el Complejo Ambiental con personal especializado de las instalaciones.

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Las visitas al aula Ambiental, diseñadas para los diferentes perfiles de públicos, tienen una duración aproximada de dos horas y un aforo limitado a un máximo de 40 personas por grupo.