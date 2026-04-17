Sostenibilidad
La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental abre en Casares el Aula Ambiental a los colectivos de la comarca
Se trata de un espacio para concienciar sobre la importancia de reciclar los residuos
La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental abre las puertas del Aula del Complejo Ambiental de la comarca, ubicada en Casares, a colectivos vecinales, culturales y deportivos, centros de mayores y otros grupos organizados.
El ente supramunicipal busca con esta iniciativa, reservada hasta ahora a los centros educativos de la Costa del Sol, concienciar a otros colectivos sobre la importancia de reciclar y gestionar de forma responsable los residuos.
«La perspectiva es que la educación ambiental no debe limitarse a los escolares. Es fundamental que asociaciones, familias, personas mayores o entidades deportivas conozcan de primera mano cómo funciona la gestión de residuos y qué papel juega cada ciudadano en la separación correcta y el reciclaje», señala el presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña.
El Aula Ambiental es un espacio educativo concebido para mostrar, de manera amena y accesible, el recorrido que siguen los residuos desde que se depositan en el contenedor hasta su recuperación y tratamiento final.
La experiencia incluye una sala de realidad virtual, una zona interactiva con juegos y actividades didácticas y un recorrido guiado en autobús por el Complejo Ambiental con personal especializado de las instalaciones.
Las visitas al aula Ambiental, diseñadas para los diferentes perfiles de públicos, tienen una duración aproximada de dos horas y un aforo limitado a un máximo de 40 personas por grupo.
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