Manuel Gavira (candidato de Vox), sobre el acuerdo en Extremadura: "Un buen acuerdo que marca las líneas que queremos trasladar al Gobierno de Andalucía"

Con la precampaña lanzada, la provincia ha recibido este viernes, 17 de abril, la visita del candidato de Vox Andalucía, Manuel Gavira, que ha visitado la ciudad de Marbella, en un municipio donde la formación busca consolidarse como tercera fuerza política (el partido de Abascal logró el 17.71% de los votos en las últimas generales de 2023) y un Ayuntamiento, en el que suman dos ediles. Gavira ha señalado que el acuerdo con el PP para el gobierno de Extremadura es "buen acuerdo que marca las líneas que nosotros queremos trasladar al Gobierno de Andalucía" para "priorizar ayudas sociales para los andaluces". Las otras medidas a aplicar que ha mencionado son aquellas en materia de inmigración: "vamos a controlar la inmigración masiva e ilegal”.

Entre las medidas que ha destacado ha sido una bajada de impuestos y reducción del gasto político y subvenciones de sindicatos. Con ese dinero disponible, ha prometido más gasto social en atención sanitaria, educación y ley de dependencia.

Manuel Gavira en su visita a Marbella / Ignacio Iribarnegaray

En el sector agrario, Gavira ha defendido una política análoga a la que se describe en el Pacto de Extremadura. Ha defendido una política de “más defensa del campo, menos placas solares en suelo productivo y más olivo". Gavira ha terminado su intervención con un aviso al actual gobierno andaluz. Ha advertido de que no quieren “un gobierno que se dedique a gestionar la herencia socialista” sino uno que priorice “los andaluces” sobre “los políticos y los de fuera”

Protestas en el acto público que Vox celebró este jueves en la plaza de las Pasiegas en Granada. / @PEPETORRES (EFE)

Incidente en Granada

En su intervención Manuel ha criticado el incidente ocurrido el jueves en un mitin de Vox en Granada. El suceso pasó unos minutos antes del mitin donde unos 40 manifestantes convocados en redes se reunieron para impedir el acto. Eventualmente los activistas fueron echados por los asistentes, con Santiago Abascal a la cabeza. Manuel Gavira ha acusado con el incidente al ministro del Interior, Fernando Marlaska de poner en riesgo a los “andaluces, ancianos, familias y niños” que estaban en aquel momento en la plaza.