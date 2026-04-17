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Un torneo congrega a 200 jugadoras de pádel amateur en Marbella

El torneo, considerado el campeonato femenino amateur líder de España, tiene como objetivo visibilizar y fomentar la práctica del pádel entre mujeres

Instalaciones del club en San Pedro de Alcántara.

Instalaciones del club en San Pedro de Alcántara. / NAC

Marcel Vidal

Marbella

Más de 200 jugadoras amateur disputarán hasta el domingo en unas instalaciones deportivas ubicadas en San Pedro Alcántara una prueba del circuito Women Padel Oysho.

El torneo, considerado el campeonato femenino amateur líder de España, tiene como objetivo visibilizar y fomentar la práctica del pádel entre mujeres mediante la creación de una red global de jugadoras conectadas por la pasión por esta modalidad deportiva.

La edición del torneo de este año cuenta con un clinic gratuito para las alumnas de las escuelas municipales de pádel.

«Apoyamos esta prueba porque aquí se encuentra la cantera de futuras jugadoras. Es muy importante respaldar este tipo de iniciativas para que el deporte femenino siga creciendo con el apoyo de las instituciones y las empresas», señala el presidente de la Federación Andaluza de Pádel, José Pérez.

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El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, Lisandro Vieytes, destaca la vinculación del municipio con el mundo del pádel, por lo que ha agradecido a la organización que cuenta con la localidad para desarrollar una de las pruebas del torneo.

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