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Afectaciones en el tráfico de la AP-7 a partir del domingo por obras

Se cortará la salida 1043 de la autovía en sentido Málaga, en horario nocturno, hasta el viernes 24 de abril

Autovía A7, en su intersección con la AP-7, a su paso a Marbella

Autovía A7, en su intersección con la AP-7, a su paso a Marbella / L.O.

Marcel Vidal

Marbella

Las obras que ejecuta el Gobierno central para reducir el ruido en el tramo de la variante de Marbella de la autopista de peaje AP-7 provocarán alteraciones en el tráfico desde el domingo hasta el viernes.

La salida 1043 en sentido Málaga estará cortada desde las 22.00 a las 8.00 horas; y el carril derecho de la misma salida en sentido Málaga estará cerrado desde las 8.00 a las 10.00 horas.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios de la autopista, el Gobierno central ha habilitado un itinerario alternativo para acceder a Marbella y Ojén por la A-355 a través de la salida 1044 de la autovía en sentido Málaga por la avenida Arias de Velasco, la calle Serenata y la avenida Duque de Lerma.

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Afectaciones al tráfico por las obras para reducir el ruido en la variante de Marbella de la AP- / L.O.

Las actuaciones para mejorar la variante de Marbella de la autopista AP-7 que impulsa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible forman parte del Plan de Acción contra el Ruido. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de alrededor de 13,1 millones de euros procedentes de fondos de la comunidad europea del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia.

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