El Marbella Arena albergará una bolera de 12 pistas profesionales

El recinto de ocio Marbella Arena, ubicado en la antigua plaza de toros de Puerto Banús, albergará una bolera de 12 pistas profesionales distribuidas en un espacio de cerca de 850 metros cuadrados de superficie y en el que destacará una pantalla panorámica de 32 metros de ancho por dos de altura.

El Bowling Arena Marbella será un recinto de aproximadamente 1.800 metros cuadrados de superficie ubicado en el complejo de ocio y espectáculos de Puerto Banús y que contará, además de con la bolera, con un ‘sport’ bar de 240 metros cuadrados, con una pantalla LED fija de grandes dimensiones diseñada para retransmitir eventos deportivas, presentaciones o proyecciones; una zona de atracciones recreativas; y cuatro salas VIP modulables. La propuesta se completa con cocina propia y un servicio de gastronomía dirigido por el chef Juan Pozuelo.

El Bowling Arena Marbella se organiza en cuatro áreas de grandes dimensiones interconectadas y tendrá capacidad para acoger eventos en formato cóctel con un aforo máximo de unos 540 invitados, banquetes o teatro, lo que permitirá a la instalación orientarse hacia el segmento corporativo y de organización de actos en uno de los emplazamientos de mayor visibilidad turística y comercial.

«Este proyecto nace con la vocación de convertirse en un espacio de referencia en la Costa del Sol desde una propuesta amplia, que combina ocio, restauración y eventos en un mismo recinto. El objetivo ha sido desarrollar un concepto versátil, abierto a distintos públicos y capaz de aportar valor a una zona como Puerto Banús», señala la representante de la propiedad, Mariví Díaz. «La instalación ha sido concebida como un espacio de uso mixto, con actividad diaria abierta al público y capacidad para albergar celebraciones privadas, reuniones de empresa, presentaciones y acciones de marca», añade.

El Ayuntamiento destaca que Marbella «incorpora un nuevo espacio que amplía y diversifica su oferta de ocio». «Hablamos de un proyecto que suma actividad económica, genera nuevas posibilidades para el entretenimiento familiar y refuerza la capacidad de la ciudad para seguir ofreciendo propuestas atractivas tanto para los residentes como a los visitantes durante todo el año», agrega.

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La plaza de toros de Puerto Banús, construida en 1965, se cerró al público en 2010. En 2018, un grupo empresarial invirtió unos 30 millones de euros para convertir el recinto taurino en un espacio de ocio y espectáculos con un auditorio y un aforo con capacidad para 5.000 personas.