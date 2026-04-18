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Ofrecen pruebas de cribado y controles gratuitos en Marbella

La Carpa de la Salud, del Colegio de Farmacéuticos, estará el martes en el municipio

Presentación, ayer, de La Carpa de la Salud.

Presentación, ayer, de La Carpa de la Salud. / L.O.

Marcel Vidal

Marbella

Vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara podrán realizarse diferentes pruebas de cribado y controles gratuitos el martes en horario de 10.00 a 14.00 horas. La Carpa de la Salud, que impulsa el Colegio de Farmacéuticos de Málaga con el Ayuntamiento, se ubicará en la avenida del Mar, en el centro urbano de Marbella, con el objetivo de fomentar la prevención y fomentar los hábitos saludables, mejorar la detección precoz de enfermedades y reforzar la colaboración entre profesionales sanitarios y los vecinos.

Los profesionales de la farmacéutica ofrecerán servicios de mediaciones de riesgo vascular, retorno venoso, composición corporal, diabetes, osteoporosis, salud emocional, análisis de la piel y deshabituación tabáquica.

El Colegio de Farmacéuticos puso en marcha hace dos años una iniciativa con la que recorre diferentes municipios de la provincia de Málaga para acercar a los vecinos los servicios del colectivo. «Se trata de sacar la farmacia a la calle y mostrar el valor añadido que ofrecen sus profesionales más allá de la dispensación de medicamentos», señala el vocal de la Oficina de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos, Alberto Barrionuevo.

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Para el farmacéutico marbellí Javier Jiménez, «esta iniciativa permite concentrar en un mismo espacio nuestro servicios y conocer también cuáles son los problemas de salud que más preocupan a los vecinos». La provincia de Málaga cuenta con 700 farmacias, según datos del Colegio de Farmacéuticos.

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