Empresas
Crean una alianza en Marbella para tratar de fomentar el emprendimiento local
La iniciativa busca facilitar la identificación de oportunidades a través de la geolocalización
La asociación empresarial Sinergias Club y la aplicación tecnológica Nexio han creado una alianza para tratar de impulsar el tejido productivo local de Marbella mediante herramientas digitales que faciliten la conexión entre profesionales y generar oportunidades de negocio en tiempo real.
Sinergias Club trabaja desde hace años en un modelo de networking que se basa en la conexión efectiva entre personas y empresas. Ahora incorpora la aplicación Nexio como una herramienta que permite identificar oportunidades de forma inmediata gracias a la geolocalización.
«Se trata de facilitar que los profesionales puedan interactuar antes incluso de encontrarse físicamente, optimizando así cada encuentro y potenciado a la generación de negocio», señala la presidenta de Sinergias Club, Helena Olcina.
La CEO y fundadora de Nexio, Alejandra Lapique, destaca que la plataforma llega a la Costa del Sol para apoyar a pymes y autónomos al ofrecerles mayor visibilidad sin dependen de algoritmos o inversión publicitaria.
«La aplicación permite conectar con clientes cercanos en tiempo real y aprovechar cualquier oportunidad de negocio, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido económico local», añade.
Sinergias Club y Nexio organizarán un encuentro el miércoles en el hotel Occidental Banús para que empresarios y profesionales fortalezcan la red de contactos, fomentar nuevas sinergias y avanzar en materia de innovación y responsabilidad.
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