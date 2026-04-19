Crean una alianza en Marbella para tratar de fomentar el emprendimiento local

La asociación empresarial Sinergias Club y la aplicación tecnológica Nexio han creado una alianza para tratar de impulsar el tejido productivo local de Marbella mediante herramientas digitales que faciliten la conexión entre profesionales y generar oportunidades de negocio en tiempo real.

Sinergias Club trabaja desde hace años en un modelo de networking que se basa en la conexión efectiva entre personas y empresas. Ahora incorpora la aplicación Nexio como una herramienta que permite identificar oportunidades de forma inmediata gracias a la geolocalización.

«Se trata de facilitar que los profesionales puedan interactuar antes incluso de encontrarse físicamente, optimizando así cada encuentro y potenciado a la generación de negocio», señala la presidenta de Sinergias Club, Helena Olcina.

La CEO y fundadora de Nexio, Alejandra Lapique, destaca que la plataforma llega a la Costa del Sol para apoyar a pymes y autónomos al ofrecerles mayor visibilidad sin dependen de algoritmos o inversión publicitaria.

«La aplicación permite conectar con clientes cercanos en tiempo real y aprovechar cualquier oportunidad de negocio, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido económico local», añade.

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Sinergias Club y Nexio organizarán un encuentro el miércoles en el hotel Occidental Banús para que empresarios y profesionales fortalezcan la red de contactos, fomentar nuevas sinergias y avanzar en materia de innovación y responsabilidad.