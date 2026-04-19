Formación
El Museo del Grabado de Marbella ofrece un curso de la ténica de risografía
El evento, celebrado del 5 al 8 de mayo, está dirigido a diseñadores gráficos, grabadores y creadores
El Museo del Grabado Español Contemporáneo albergará del 5 al 8 de mayo un curso de aprendizaje de la técnica de la risografía dirigido a diseñadores gráficos, grabadores y creadores.
La risografía es una técnica de reproducción similar a la serigrafía y que se basa en el mimeógrafo.
Para el curso, que albergará la pinacoteca marbellí por primera vez, se contará con una duplicadora digital riso, facilitada para la ocasión por una empresa especializada y con el artista Borja Cámara.
Los asistentes aprenderán las formas de realizar los positivos autógrafos y los fotográficos, los papeles y materiales más idóneos como soporte y el proceso de insolado del master y de reproducción de las obras.
El curso se impartirá en el taller de grabado del museo, ubicado en el centro Cultural Cortijo Miraflores.
El ilustrador Borja Cámara ha trabajado para instituciones como el Museo del Prado, Cruz Roja y Moment Festival Málaga; y con artistas como Silvia Pérez Cruz o Javier Ruibal.
Ha sido también reconocido por la Academia Española de Música en 2024.
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