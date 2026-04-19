Obras
Las obras de cerramiento integral de la piscina de Las Chapas en Marbella entran en su recta final
La intervención se desarrolla en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados donde se ubica el centro de salud de Las Chapas
El Ayuntamiento de Marbella ha informado este domingo de que continúa el desarrollo de la segunda fase de las obras de la piscina municipal de Las Chapas, centrada en el cerramiento y la cubrición de la instalación. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha visitado los trabajos junto al director general del distrito, Carlos Alcalá, y ha señalado que han entrado en su recta final, en una actuación que contempla la instalación de una cubierta de gran formato sobre el vaso ya ejecutado.
"Se trata de una piscina climatizada, con unas dimensiones de 25 por 12,5 metros, diseñada para el uso cotidiano, tanto de mayores como de niños y para actividades de carácter terapéutico", ha explicado la regidora. El proyecto incluye, además, la incorporación de 130 placas fotovoltaicas y tres depósitos de agua con capacidad de 12.000 litros cada uno, así como nuevas luminarias y la ampliación de la sala de máquinas.
"El objetivo es que la instalación pueda funcionar con criterios de eficiencia energética y adaptarse a distintas condiciones de uso", ha indicado Muñoz a través de un comunicado.
La intervención se desarrolla en una parcela de más de 10.000 metros cuadrados donde se ubica el centro de salud de Las Chapas. En el equipamiento deportivo, que abarca unos 3.000 metros cuadrados, se integra una sala de usos múltiples ya finalizada, destinada a actividades dirigidas, junto con vestuarios y duchas. El cerramiento se completará con acristalamiento en la parte inferior y paneles tipo sándwich en la superior, además de trabajos de adecuación del terreno, canalizaciones y saneamiento. Las obras cuentan con un presupuesto cercano a 1,3 millones de euros.
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