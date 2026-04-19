El PSOE pide proteger el patrimonio histórico de Marbella ante las viviendas turísticas

La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, pide al Ayuntamiento que defienda el patrimonio histórico de Marbella ante el aumento de las viviendas de uso turístico, especialmente numerosas en el casco antiguo de la localidad, y la especulación urbanística.

La concejala socialista reclama también a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que «no utilice el urbanismo para temas personales y particulares» y que actúe para proteger los inmuebles de mayor valor histórico del municipio, en especial los ubicados en la zona de influencia del Castillo.

Las peticiones de la edil del PSOE se producen después de que la Junta de Andalucía informara de forma desfavorable a una consulta del equipo de Gobierno sobre una modificación urbanística para «flexibilizar» las normas de protección en diez ámbitos considerados singulares en el casco antiguo de Marbella.

Pérez califica de «bofetada de realidad» a la alcaldesa, que, agrega la formación socialista, «insiste en un cambio normativo que sólo facilita los intereses privados, en especial en la Casa del Gobernador».

«Hasta la Junta le ha dicho a Muñoz que no en su intención de modificar las normas urbanísticas para rebajar la protección en determinadas zonas del casco antiguo. No necesitamos más pisos turísticos, sino cuidar más el patrimonio de la ciudad», señala la portavoz socialista.

«Desde el PSOE hemos pedido muchas veces al equipo de Gobierno que no desproteja el casco antiguo. Ahora le reclamamos que, al menos, haga caso a la Junta, del propio partido político que Muñoz, que también le dice ‘no’», agrega Pérez.

En su informe, la Junta advierte de que los ámbitos históricos de El Castillo, de calle Portada y de los bordes de la muralla se encuentran en el interior del entorno o en la delimitación del Castillo, catalogado como Bien de Interés Cultural e inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, por lo que su protección depende de la regulación autonómica.

La Junta agrega en el escrito que los ámbitos calle Huerta Chica y Castillejos se ubican en el trazado del recinto amurallado; y que el ámbito Corrala de calle Málaga alberga una de las últimas corralas que subsisten en el casco histórico.

El pronunciamiento de la Junta deja en el aire un polémico proyecto inmobiliario en la Casa del Gobernador, en el que se alojó el rey Felipe IV en marzo de 1624 o en el que nació el expresidente del Consejo de Ministros entre julio y noviembre de 1906, José López Domínguez.