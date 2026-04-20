Administración
Sindicatos de Marbella piden al Ayuntamiento frenar la externalización de servicios municipales
Los sindicatos del Ayuntamiento de Marbella denuncian la externalización de servicios municipales, como la recogida de enseres, por parte del Gobierno local, argumentando que el Consistorio posee los recursos necesarios
Diversos sindicatos con representación entre los empleados del Ayuntamiento de Marbella piden al equipo de Gobierno que suspenda los procesos de externalización de diferentes servicios municipales al entender que el Consistorio tiene recursos humanos y materiales para ofrecerlos y ante las dudas que les genera la entrada de empresas privadas en su prestación.
Las centrales sindicales denuncian también que el Gobierno local impulsa las externalizaciones sin contar con la postura de los representantes de los empleados municipales y anuncian protestas.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL) y CSIF reclaman al Gobierno local frenar la externalización del servicio de recogida de enseres y muebles y que elabore un estudio económico que justifique que una gestión privada del servicio sería más eficiente que la municipal.
«Existen en el Ayuntamiento experiencias de gestión indirecta que han supuesto un perjuicio económico y material. Se aconseja extremar la prudencia antes de repetir modelos que no han garantizado una prestación más eficiente del servicio», señala STAL.
CSIF sostiene que el servicio, que el Ayuntamiento externaliza por 2,4 millones de euros, «ha sido prestado históricamente por personal laboral municipal con eficacia, eficiencia y pleno conocimiento de las necesidades».
Mejoras en la planificación de los recursos en el Ayuntamiento de Marbella
Ambos sindicatos piden también mejoras en la planificación de los recursos humanos y materiales. «La prestación del servicio podría mejorar con una correcta planificación y organización interna, sin externalizar», señala STAL.
CSIF destaca que los trabajadores municipales cuentan con cualificación y experiencia para prestar el servicio «siempre que exista una planificación técnica y organizativa eficaz».
«Delirio» de contrataciones
El sindicato CGT recuerda que, además del servicio de recogida de enseres, el Gobierno local ha anunciado las externalizaciones de la limpieza de la zona pública de Puerto Banús, del bulevar de San Pedro, de islas ecológicas y contenedores o los jardines de Nueva Andalucía; el servicio de playas; y el servicio médico de los trabajadores municipales, lo que lleva a la central sindical a hablar de «una fiebre privatizadora que se ha convertido en delirio».
«Ángeles Muñoz (la alcaldesa, del PP) tiene en venta todos los servicios municipales, desconociendo a cambio de qué», apunta.
CGT ha convocado el viernes, a las 11.00 horas en el Trapiche de Guadaiza de San Pedro, una protesta contra las externalizaciones. A esa hora, la Corporación local estará celebrando el pleno de abril.
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