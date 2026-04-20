Turismo
Reparan el firme de parte del paseo marítimo de Marbella
La actuación se desarrolla sobre un tramo de unos 1.700 metros de longitud y una superficie de cerca de 4.250 metros cuadrados en un itinerario de uso peatonal y ciclista
El Ayuntamiento de Marbella ejecuta trabajos de conservación y reparación del firme de albero en tramos del paseo marítimo de Marbella que muestran un desgaste acentuado tras la pérdida de material, la aparición de baches y cárcavas o que presentan problemas de drenaje con acumulación de agua en el exterior.
La actuación se desarrolla sobre un tramo de unos 1.700 metros de longitud y una superficie de cerca de 4.250 metros cuadrados en un itinerario de uso peatonal y ciclista.
Las actuaciones incluyen el escarificado del firme para eliminar las capas deterioradas, la retirada de material no apto y la posterior reposición mediante la aportación de una nueva capa de albero de granulometría controlada, que garantiza una adecuada cohesión y capacidad portante del pavimento.
Posteriormente, los operarios extenderán y nivelarán el material, con especial atención a la recuperación de la pendiente transversal del sendero para facilitar la evacuación de aguas pluviales y reducir la formación de charcos.
La fase final de las actuaciones contemplan la compactación del firme.
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