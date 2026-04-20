Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Irregularidades en Limonar 40Precio del aceite de olivaObras en la AP-7Socorristas en MálagaPuntos del carnéFallecimiento de músico malagueñoMigrantes en MálagaResultados UD Almería - Málaga CF
instagramlinkedin

Turismo

Reparan el firme de parte del paseo marítimo de Marbella

La actuación se desarrolla sobre un tramo de unos 1.700 metros de longitud y una superficie de cerca de 4.250 metros cuadrados en un itinerario de uso peatonal y ciclista

Imagen de archivo del paseo marítimo de Marbellla.

Imagen de archivo del paseo marítimo de Marbellla. / L.O.

Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ejecuta trabajos de conservación y reparación del firme de albero en tramos del paseo marítimo de Marbella que muestran un desgaste acentuado tras la pérdida de material, la aparición de baches y cárcavas o que presentan problemas de drenaje con acumulación de agua en el exterior.

La actuación se desarrolla sobre un tramo de unos 1.700 metros de longitud y una superficie de cerca de 4.250 metros cuadrados en un itinerario de uso peatonal y ciclista.

Las actuaciones incluyen el escarificado del firme para eliminar las capas deterioradas, la retirada de material no apto y la posterior reposición mediante la aportación de una nueva capa de albero de granulometría controlada, que garantiza una adecuada cohesión y capacidad portante del pavimento.

Posteriormente, los operarios extenderán y nivelarán el material, con especial atención a la recuperación de la pendiente transversal del sendero para facilitar la evacuación de aguas pluviales y reducir la formación de charcos.

Noticias relacionadas y más

La fase final de las actuaciones contemplan la compactación del firme.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
  2. El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
  3. Málaga retira el asfalto de un lateral del Jardín de los Monos para convertir la plaza de la Victoria en espacio peatonal
  4. La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
  5. El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados
  6. La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa
  7. La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales
  8. Neinor saca a la venta la tercera fase de viviendas de su proyecto residencial de Cortijo Merino en Málaga y completa una oferta de 429 casas

Sindicatos de Marbella piden al Ayuntamiento frenar la externalización de servicios municipales

Sindicatos de Marbella piden al Ayuntamiento frenar la externalización de servicios municipales

Reparan el firme de parte del paseo marítimo de Marbella

Reparan el firme de parte del paseo marítimo de Marbella

Las obras de cerramiento integral de la piscina de Las Chapas en Marbella entran en su recta final

Las obras de cerramiento integral de la piscina de Las Chapas en Marbella entran en su recta final

El Museo del Grabado de Marbella ofrece un curso de la ténica de risografía

El Museo del Grabado de Marbella ofrece un curso de la ténica de risografía

El PSOE pide proteger el patrimonio histórico de Marbella ante las viviendas turísticas

Crean una alianza en Marbella para tratar de fomentar el emprendimiento local

Obras a partir de este domingo en la AP-7 de Marbella: así serán los cortes y desvíos por los trabajos contra el ruido

Obras a partir de este domingo en la AP-7 de Marbella: así serán los cortes y desvíos por los trabajos contra el ruido

Ofrecen pruebas de cribado y controles gratuitos en Marbella

Tracking Pixel Contents