La Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental invierte 4,8 millones en la mejora de los puntos limpios

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental invertirá alrededor de 4,8 millones de euros en la mejora, durante los próximos cinco años, de la gestión integral de los puntos limpios con los que cuenta la comarca.

La asamblea del ente supramunicipal aprobó este lunes la adjudicación del contrato a una empresa privada, que velará por el mantenimiento de las instalaciones en las que la Mancomunidad almacena y recoge de forma separada los residuos que los vecinos de la Costa del Sol generan en sus hogares.

Las instalaciones de punto limpio deben estar ubicadas en un recinto cerrado, disponer de un puesto de control para la información y la vigilancia y contar con un pavimento impermeable o una zona de aparcamientos para los usuarios del equipamiento y los vehículos pesados de transporte y recogida de residuos.

Los puntos limpios de la Costa del Sol están ubicados en los términos municipales de Mijas, Istán, Estepona y Manilva.

Entre los trabajos que tendrá que realizar la empresa adjudicataria figuran el control de admisión de los residuos, la regulación del horario de apertura y funcionamiento, la recepción, identificación, clasificación y depósito de residuos en los contenedores correspondientes, la atención personalizada a los usuarios o la limpieza y conservación de los equipos e instalaciones.

Entre los residuos que los usuarios pueden depositar, en pequeñas cantidades, en los puntos limpios figuran los restos de poda, las maderas, los metales, los plásticos, los restos de pintura o los filtros de aceite de motor.

La Mancomunidad de Municipios aprobó también en una asamblea celebrada a inicios de año iniciar la licitación del contrato con el que la entidad supramunicipal cederá el servicio de recogida de residuos textiles y aceites vegetales usados para su reciclaje o reutilización.

La Costa del Sol contará con más de 400 contenedores para residuos textiles y otras tantas unidades para hacer otro tanto con los residuos de aceite vegetal y que estarán distribuidos, según su población, por los once municipios que integran el ente comarcal.

La comarca contaba a inicios de año con 215 contenedores para residuos textiles y 145 para la recogida de aceites usados.

La concesión del servicio incluye la recogida y el transporte de los residuos depositados en los contenedores de los once municipios costasoleños.

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La empresa contratada asume también la limpieza y el mantenimiento de los contenedores textiles y de aceites usados.