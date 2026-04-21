Las playas de Marbella contarán con nueve puntos de baño asistido

Las playas de Marbella y San Pedro Alcántara contarán con nueve puntos del servicio de baño asistido, que estarán en funcionamiento hasta finales de septiembre.

El servicio, que se puso en marcha en el transcurso de Semana Santa y que se dirige a personas con movilidad reducida, mayores procedentes de residencias o usuarios con necesidades especiales, se presta cada 2,5 kilómetros o tres de distancia desde el litoral de Cabopino, en el distrito de Las Chapas, hasta Guadalmina, en San Pedro Alcántara.

El dispositivo contempla el uso de sillas anfibias y el acompañamiento de personal especializado.

«Es un programa utilizado por numerosas residencias de mayores, cuyos usuarios encuentran en esta propuesta una oportunidad para disfrutar del mar con las garantías necesarias. El objetivo es ofrecer una atención personalizada en la que los ciudadanos pueden coordinar su asistencia y disfrutar del baño», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Noticias relacionadas

Los interesados pueden reservar el servicio de baño asistido a través del teléfono gratuito 658 618 333.