Transparencia
El PSOE de Marbella pide un canal de denuncias en el Ayuntamiento
El objetivo de la herramienta es prevenir o detectar las malas prácticas en la gestión pública
marcel vidal
El PSOE de Marbella reclamó este lunes dotar al Ayuntamiento de Marbella de un canal oficial de denuncias que prevenga y detecte las malas prácticas en la gestión pública.
La herramienta, señaló la formación socialista, facilitaría la apertura de investigaciones internas y promovería medidas correctas, además de ser un elemento de disuasión ante posibles conductas que contravengan la legalidad.
El PSOE pidió también la implantación de un protocolo de actuación «robusto», un reglamento de gestión y la creación de un registro oficial que recojan las comunicaciones que se tramitarían por el canal y sus resoluciones, además de designar a un «responsable independiente» que supervise la herramienta.
«Se trata de una cuestión de ética pública y de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones», señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.
La concejala socialista anunció que su formación elevará las reclamaciones a la sesión plenaria de abril, que la Corporación municipal celebrará el viernes en el Trapiche de Guadaiza, en San Pedro Alcántara.
La formación socialista advirtió de que la apertura del canal oficial de denuncias en los ayuntamientos se recoge en una ley estatal que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y la lucha contra la corrupción y en una directiva comunitaria.
El Ayuntamiento de Marbella cuenta con un buzón de sugerencias, cuyo objetivo es distinto al del canal de denuncias.
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