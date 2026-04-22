Comerciantes piden ayudas ante la duración de unas obras en San Pedro Alcántara

Comerciantes de San Pedro Alcántara piden al equipo de Gobierno ayudas económicas y bonificaciones fiscales para compensar las pérdidas económicas que les produce unas obras que el Ayuntamiento ejecuta en Fuente Nueva, una de las zonas más populares de la localidad, y sus alrededores iniciadas hace meses.

La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro (Apymespa) ha elevado a órganos municipales una propuesta para habilitar subvenciones directas y a fondo perdido, una normativa que regule el acceso a ayudas y la exención o reducción de tributos municipales, como las tasas de basura industrial o de ocupación de la vía pública o el IBI.

El colectivo empresarial confía en que el Ayuntamiento apruebe las propuestas «de forma inmediata». «Las obras en la vía pública son necesarias para el progreso y la mejora de la ciudad. Pero estas actuaciones, que con frecuencia se prolongan durante meses o se repiten en un mismo punto de forma periódica, generan un impacto negativo directo sobre el tejido empresarial de San Pedro, asfixiando a los pequeños comercios», señala Apymespa, que recuerda que, además de las de Fuente Nueva, las pymes se han visto perjudicadas por otras actuaciones en la calle Marqués del Duero, la principal artería de comunicación de la localidad, o en la plaza de Istán.

Las obras dificultan el acceso a los establecimientos y disuaden a clientes y proveedores a acceder a ellos, provocan una pérdida de visibilidad de los comercios, generan contaminación ambiental a través del polvo y los ruidos y eliminan servicios básicos, como los espacios de aparcamiento y de carga y descarga, lamenta el colectivo empresarial.

«El impacto social es evidente. Las pymes son las principales generadoras de empleo en San Pedro y Nueva Andalucía. Si se enfrentan a obras de larga duración sin el respaldo de la administración pueden cerrar de forma definitiva», agrega.

Apymespa destaca que ayuntamiento de otros municipios del resto de Andalucía y de España cuentan con medidas similares, como el de Benalmádena, Sevilla, Zaragoza o Madrid.

«Si otros ayuntamientos pueden, nuestro municipio también. No estamos pidiendo un imposible. Nuestro municipio debe ser un referente y esto pasa por no dejar atrás a quienes levantan la persiana cada mañana», apunta.

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El PSOE reclamó en febrero bonificaciones temporales en tasas municipales para los comercios afectados por las obras en Fuente Nueva y el Ayuntamiento pidió a vecinos y comerciantes «comprensión y colaboración».