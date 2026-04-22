Sostenibilidad
El Complejo Ambiental Costa del Sol Occidental trata un nueve por ciento más de residuos en el primer trimestre de 2026
Istán, Manilva y Mijas lideran el incremento en la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en la Costa del Sol Occidental
El Complejo Ambiental Costa del Sol Occidental, ubicado en Casares y que depende de la Mancomunidad de Municipios, trató más de 84.110 toneladas de residuos sólidos urbanos en el primer trimestre de 2026 frente a las 77.360 del mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del nueve por ciento.
Todos los municipios de la Costa del Sol registraron incrementos en la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos, especialmente Istán, Manilva y Mijas.
«Los datos del primer trimestre confirman la evolución positiva, sobre todo, de la recogida selectiva de envases ligeros y papel y cartón, que sigue siendo la mejor herramienta para avanzar hacia un modelo de gestión sostenible y eficaz», señala el ente supramunicipal.
La recogida selectiva de envases ligeros registró un incremento del cinco por ciento durante los tres primeros de este en comparación con el mismo periodo de 2025; mientras que la fracción de papel y cartón hizo lo propio en un 14 por ciento.
La recogida del vidrio, sin embargo, registró un descenso del seis por ciento, al pasar de las 3.285 toneladas recogidas en los tres primeros meses de 2025 a las 3.095 registradas en el primer trimestre del año.
A pesar del descenso, varios municipios registraron «incrementos significativos» que compensan de forma parcial la evolución irregular de esta fracción, señala la Mancomunidad. «Los datos invitan al optimismo, pero nos recuerdan que es importante seguir concienciando», agrega.
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