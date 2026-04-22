El Hospital Costa del Sol forma a 40 nuevos voluntarios para acompañar a pacientes y familiares

Acompañar, escuchar y estar al lado de quien más lo necesita también requiere preparación. Por ello, el Hospital Costa del Sol ha celebrado una nueva edición presencial, la primera de 2026, de su Curso de Voluntariado Hospitalario, en la que han participado unas 40 personas.

Su objetivo es formar, orientar y capacitar a las personas interesadas en brindar apoyo emocional y acompañamiento a pacientes y familiares. Más allá del compromiso personal, esta formación técnica y humana es “imprescindible”, según destacan en un comunicado, para garantizar la seguridad del paciente y el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Se trata, por tanto, de un requisito obligatorio para desempeñar la acción voluntaria dentro del entorno hospitalario con las garantías necesarias. Asimismo, señalan que con esta iniciativa el hospital "demuestra su compromiso" por los diferentes programas que ya vienen desarrollándose en todos los centros gracias a los distintos convenios con plataformas, asociaciones y ONG’s de esta área de influencia.

Dos jornadas

Durante la primera jornada la subdirectora de Accesibilidad y Atención a la Ciudadanía, Nieves Bel, explicó durante su intervención los aspectos generales del hospital así como los Derechos y Deberes de los pacientes. A continuación, tanto el jefe de bloque, como el de sección de esta área, Álvaro Mejías y Carlos Ojeda, informaron sobre el funcionamiento de las unidades de Accesibilidad y de Atención a la Ciudadanía, respectivamente. La sesión finalizó con la participación de la trabajadora social del propio centro, Judith Simón que ofreció una charla sobre Habilidades Sociales y Comunicación.

El segundo día, la coordinadora del Voluntariado Hospitalario de la Plataforma de Voluntariado de Marbella, Sophie Anne Piuri mostró los aspectos generales del Voluntariado y de la Acción Voluntaria y, a continuación, la también trabajadora social del HUCS, Ana Rubio, explicó en qué consiste el programa de voluntariado del Hospital Universitario Costa del Sol. Finalmente, las enfermeras de la unidad de Medicina Preventiva, Pilar Gavira y Francisca Fontalva, expusieron las recomendaciones y precauciones estándar y de aislamiento en pacientes en riesgo en el hospital.

Más de 60 voluntarios

Tras la formación, el hospital ha querido “reconocer y agradecer la gran labor de todos los voluntarios y trasladarles nuestra alegría y satisfacción por poder continuar colaborando de esta forma tan comprometida con los pacientes, familiares y con la sociedad en general”.

En total, el Hospital Universitario Costa del Sol cuenta con más de 60 personas que participan, de forma altruista, en los distintos programas de voluntariado que se prestan en sus centros como fuente de apoyo social a personas hospitalizadas, que están ingresadas puntualmente y que no reciben visitas, o sufren algún tipo de limitación en su red social de apoyo y necesitan de otras personas para poder salir de su aislamiento y dificultad social.

“La soledad es un factor que influye muy negativamente en la recuperación de la salud de los pacientes”, advierten. Por ello, insisten en que los programas de voluntariado hacen confluir en los hospitales dos elementos básicos: el esfuerzo de los profesionales y la solidaridad de los voluntarios “para conseguir que todo paciente que se vea en una de estas situaciones encuentre el apoyo necesario para no sentirse solo, ser acompañado y paliar su situación de necesidad”.

La actividad de voluntariado es posible gracias los acuerdos de colaboración firmados entre el Hospital Universitario Costa del Sol y el Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) de Mijas y las entidades de Voluntariado de esta área de influencia, entre las que se encuentran: La Plataforma de Voluntariado de Marbella, la Asociación Española Contra el Cáncer, Asociación de Laringectomizados y Mutilados de la Voz, Cruz Roja, Asociaciones de Alcohólicos Rehabilitados (Asociación San Pedreña, ARAMA, GACAR…) y Asociación de Intérpretes Voluntarios de la Costa del Sol (AVICS).