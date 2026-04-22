Turismo
Inversión de 18 millones en las reformas de los hoteles Senator y Guadalmina en Marbella
El Ejecutivo local confirma que la mayor parte de los fondos se destinarán a la reforma del hotel Senator de Marbella, que reabrirá tras un ERTE
Las actuaciones para reformar los hoteles Senator y Guadalmina rondarán los 18 millones de euros de inversión.
La mayor parte de la inversión, unos 13 millones de euros, se destinará a reformar el hotel Senator, ubicado en Marbella y cerrado al público desde finales de 2025 tras una negociación entre empresas explotadoras y trabajadores que, tras diversas negociaciones, se saldó con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.
Las mejoras en el hotel Guadalmina, situado en San Pedro Alcántara, rondarán los cinco millones de euros.
«Este tipo de inversiones se enmarcan en la dinámica propia del sector turístico, donde los operadores toman decisiones en función de sus análisis de mercado y expectativas de evolución del destino», señaló este martes el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero.
El edil anunció también que Marbella se ha adherido a la Red Andaluza de Teatros Públicos para 2026, que promueve la Junta, lo que fomentará, explicó Romero, los espectáculos de teatro, música, danza y circo espacios escénicos municipales, como la Alcoholera, en San Pedro.
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