El Ayuntamiento de Marbella defiende la externalización de servicios por falta de medios

El equipo de Gobierno asegura que la cesión de la gestión del alto número de servicios municipales a empresas privadas, medida muy criticada por diferentes sindicatos en las últimas semanas, se debe a la falta de medios del Ayuntamiento con los que garantizar su prestación.

El Gobierno local defiende también la legalidad de este tipo de gestión de los servicios municipales y su eficiencia.

«Tratamos de gestionar de la forma más eficiente posible. Y, para ello, cumplimos estrictamente con la legalidad. Cada vez que hay una contratación externa, la ley establece que, con carácter previo, se establezca un informe de insuficiencia de medios», explica el portavoz del Ayuntamiento, Félix Romero.

El edil asegura que los servicios municipales que el Ayuntamiento externaliza «se plantean siempre sobre una situación en la que se detecta que el servicios al ciudadano no se puede cumplir con los medios con los que dispone» el Consistorio.

«Jamás se hacen las externalizaciones en contra de ningún colectivo, ni en contra de ningún funcionario. Siempre a favor del ciudadano y cumpliendo la ley. No es una cuestión caprichosa», añade.

Elaboración de un estudio económico

Los sindicatos Stal y CSIF, con representación entre los trabajadores municipales, han reclamado en las últimas semanas al equipo de Gobierno que frene la externalización del servicio de recogida de enseres y muebles, cuyo coste para las arcas municipales rondará los 2,4 millones de euros, y que elabore un estudio económico que justifique que una gestión privada del servicio será más eficiente que la municipal.

Los sindicatos abogan por, en lugar de contratar a empresas privadas, mejorar la planificación de los recursos para que el Ayuntamiento gestione el servicio.

«La prestación del servicio podría mejorar con una correcta planificación y organización interna, sin externalizar», señala Stal.

Para CSIF, «los trabajadores municipales cuentan con cualificación y experiencia para prestar el servicio, siempre que exista una planificación técnica y organizativa eficaz».

El sindicato CGT recuerda que, además del servicio de recogida de enseres, el Gobierno local ha anunciado la externalización de la limpieza de la zona pública de Puerto Banús, del bulevar de San Pedro, de las islas ecológicas y los contenedores o los jardines de Nueva Andalucía; el servicio de playas; y el servicio médico de los trabajadores locales.

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«La fiebre privatizadora se ha convertido en un delirio», señala.