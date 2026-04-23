Marbella celebra las Cruces de Mayo con 25 espacios y 22 creaciones a concurso

La celebración de las Cruces de Mayo en Marbella, que se desarrollará hasta el 18 del próximo mes, contará este año con 25 emplazamientos distribuidos por el municipio.

De manera paralela, se celebrará un concurso en el que participarán 22 creaciones que competirán en las categorías entidades vecinales; centros de participación activa; hermandades y cofradías; y asociaciones.

El jurado estará compuesto por personas vinculadas al ámbito de la decoración, las tradiciones y el tejido asociativo y la resolución se dará a conocer a finales de mayo, tras el periodo de deliberación.

«Detrás de cada cruz hay un importante trabajo artesanal y en equipo. Formar parte de esta iniciativa ya supone una satisfacción para los colectivos, independientemente del resultado del concurso», señala el representante del centro de Participación Activa de San Pedro Alcántara, Gregorio Sánchez.

Para el concejal del Área, Enrique Rodríguez, «esta iniciativa es mucho más que una festividad, es el reflejo de la identidad» de los barrios de Marbella.

El programa sobre las Cruces de Mayo incluye, además de la exposición de las propias cruces, actividades complementarias organizadas por diferentes colectivos sociales.

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Para divulgar la información, el Ayuntamiento distribuirá 5.000 trípticos que estarán disponibles en puntos de información turística, las tenencias de alcaldía, las delegaciones municipales, entre otras dependencias.