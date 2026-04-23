Medio Ambiente
OSP pide para San Pedro Alcántara, árboles que garanticen sombra en las zonas públicas
La formación sampedreña reclama la sustitución de los árboles talados por ejemplares de gran porte para garantizar sombra y beneficios ambientales inmediatos
Opción Sampedreña pide frenar ya la pérdida de masa arbórea en San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía y sustituir los árboles talados por ejemplares de gran porte que garanticen sombra y beneficios ambientales.
En avenidas como Pablo Ruiz Picasso u Oriental, asegura la formación sampedreña, «se han eliminado ejemplares consolidados para sustituirlos «por arbolitos minúsculos que parecen juguetes».
«La normativa actual permite reemplazar árboles adultos por ejemplares tan pequeños que no aportan sombra ni frescor. Por ello, exigimos subir el calibre mínimo de los árboles para garantizar una equivalencia funcional inmediata», señala la concejala de la formación sampedreña, María Luisa Parra.
OSP propone modificar la ordenanza municipal para que el trasplante sea siempre la opción prioritaria frente a la tala.
«Debemos tener menos cemento y más árboles para bajar la temperatura de las calles de San Pedro Alcántara», señala la concejala, cuya formación elevará la propuesta al pleno de abril, que la Corporación local celebrará este jueves en el Trapiche de Guadaiza.
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