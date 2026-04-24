Playas
Acusan al Gobierno central de poner «excusas» para bloquear los espigones en Marbella
La Asociación Espigones Emergidos pide licitar ya los proyectos de los diques en el municipio
La Asociación Espigones Emergidos de Marbella acusa al Gobierno central de «usar excusas» para mantener bloqueados sendos proyectos con los que habilitar los diques que evitarían que el litoral, principal atractivo económico del municipio, perdiera arena durante los temporales de invierno y primavera.
El colectivo asegura que el Ejecutivo central reclama la retirada de la red de saneamiento de las playas de Marbella y San Pedro Alcántara para ejecutar las actuaciones.
«Basta de excusas. Exigimos la licitación inmediata de los proyectos de estabilización (de las playas) y la ejecución de los espigones de Marbella y San Pedro Alcántara. Exigimos también un calendario real de las actuaciones y el fin del uso político de las infraestructuras costeras», señala el colectivo, presidido por Miguel Lima, cargo de confianza del PP en el Ayuntamiento de Marbella.
El Gobierno central anunció el pasado verano la aprobación de la Declaración del Impacto Ambiental del proyecto de los diques frente al litoral de Marbella, el trámite previo a la licitación de las obras.
Los proyectos que impulsa la Administración central contempla la instalación de dos diques sumergidos en la costa marbellí y la construcción de seis espigones en el litoral sampedreño. Ambas actuaciones contarán con una inversión de unos 15 millones de euros.
Por su parte, el Ayuntamiento de Marbella dispone desde 2022 con la aprobación del Gobierno central para construir un espigón en una de las playas del centro de Marbella.
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