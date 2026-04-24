CSIF protesta por las condiciones de trabajadores en el Hospital Costa del Sol: "duermen en coches y autocaravanas"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha solicitado formalmente a la gerencia del Hospital Costa del Sol de Marbella que adopte de manera urgente medidas ante la "grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del centro" como consecuencia directa de la falta de vivienda, el colapso de la movilidad en la zona y de la ausencia de voluntad por parte de las distintas administraciones para alcanzar soluciones.

Trabajadores sin residencia

El sindicato ha trasladado su preocupación por unas condiciones de precariedad laboral que se agravan cada vez más y por la dificultad para cubrir las vacaciones del personal en el centro hospitalario. CSIF señala que se están registrando renuncias de contratos ante la imposibilidad de afrontar el cambio de residencia, una situación con repercusiones para todo el hospital, el conjunto de trabajadores y las personas usuarias.

Lejos de ser puntual, desde CSIF aseguran que esta situación es ya un problema estructural que está expulsando a trabajadores esenciales mientras las administraciones miran para otro lado. En el caso del Hospital Costa del Sol, esta realidad está provocando cada vez más rechazos de contratos por parte de profesionales sanitarios, que no pueden asumir un puesto de trabajo temporal al no disponer de un lugar donde vivir.

Incluso, algunos trabajadores que sí aceptan incorporarse –para sumar puntos en bolsa- lo están haciendo en "condiciones absolutamente indignas", durmiendo en sus coches o en autocaravanas estacionadas en el aparcamiento del propio hospital, ante la imposibilidad de encontrar alojamiento en Marbella y su entorno.

Algunos de ellos llevan años en esta situación, malviviendo en sus vehículos, mientras que otros optan por recorrer cientos de kilómetros diariamente, muchos desde otras provincias andaluzas, para no renunciar al contrato.

Situación que se agravará en verano

"Esta situación no solo atenta contra la dignidad de los profesionales del SAS, sino que está generando igualmente un problema de enorme gravedad derivado la falta de cobertura de puestos en el hospital", afirman desde CSIF, que advierte de que este déficit sin duda se agravará en los próximos meses de verano, cuando aumentará la presión asistencial y resultará aún más difícil atraer personal para cubrir las vacaciones de los profesionales.

Recuerda, además, la supresión desde el pasado mes de febrero del servicio de autobús que facilitaba el desplazamiento diario de numerosos profesionales sanitarios desde Málaga y otros puntos de la costa. La desaparición de esta ruta, sin que ninguna administración haya hecho nada por evitarlo, ha dejado a los trabajadores en una situación de total abandono, y perjudica también a los pacientes y conjunto de la ciudadanía, que ve amenazada la capacidad asistencial de un hospital de referencia.

Ante esta situación, esta central sindical ha registrado formalmente una petición dirigida a la gerencia del Hospital Costa del Sol para que se estudien medidas inmediatas que eviten el previsible colapso asistencial que puede producirse en breve si no se actúa ya. CSIF ha recordado que existen medidas excepcionales y viables para paliar esta crisis de vivienda y movilidad que asfixia a la Costa del Sol como consecuencia, entre otros factores, de la masificación turística y de la falta de planificación institucional.

Residencia de Tiempo Libre

Así lo ha trasladado a la gerencia del centro hospitalario, a la que ha recordado que ya durante la pandemia, cuando la necesidad obligó a actuar con urgencia y sentido común, se habilitó de forma excepcional la Residencia de Tiempo Libre de Marbella, situada a apenas 3.5 kilómetros del hospital, como alojamiento temporal para profesionales del centro sanitario, garantizando la prestación del servicio público esencial a la ciudadanía.

La decisión de la Junta de Andalucía de licitar este centro de titularidad pública, adjudicado recientemente a un grupo hotelero, es una muestra más de la gestión irresponsable de los recursos públicos en la Costa del Sol, perjudicando una vez más a trabajadores, usuarios de los servicios esenciales y al interés general.

Para CSIF, la Administración autonómica está actuando "de forma irresponsable, permitiendo que la precariedad siga castigando a un colectivo de trabajadores esenciales, y situando al borde del colapso un centro hospitalario al completo".

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"No se puede sostener el sistema sanitario público sobre trabajadores sin vivienda, sin transporte y en condiciones de absoluta precariedad. La Costa del Sol no puede permitirse perder más profesionales sanitarios por la incapacidad de las administraciones para dar respuesta a un problema que ya es insostenible", concluye el sindicato.