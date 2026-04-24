Vivienda
Indignación entre vecinos por las carencias en unas VPO en Marbella: humedades, filtraciones y ascensores desactivados
Los adjudicatarios de las viviendas de protección oficial denuncian que la calidad de los acabados desmerece la antigüedad que aparentan los inmuebles
Filtraciones de agua, barandillas oxidadas o remates sin acabar. Los agraciados de un sorteo de unos pisos de protección oficial (VPO) en Nueva Andalucía creían que habían dejado atrás uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan miles de vecinos que quieren iniciar un proyecto de vida en Marbella, acceder a una vivienda digna.
Pero seis meses después de entrar en los inmuebles, los primeros que el Ayuntamiento impulsaba en 14 años, algunos vecinos siguen reclamando soluciones para las diferentes carencias que presentan los pisos.
«Lo peor es el ascensor, que no está activo. Con las lluvias, se vio que había filtraciones y se inundó. Y hasta que no se arreglen las consecuencias de las lluvias, no lo activarán», señala uno de los vecinos del complejo residencial. «Además, las barandillas que suben por unas escalares están oxidadas y dejan rastros de óxido por la pared», agrega el residente, que asegura que en su dormitorio también han aparecido humedades. «Da la sensación de que el piso tiene 20 0 30 años», agrega.
El vecino, que opta por preservar su identidad, lamenta también que las puertas de los portales «están muy estropeadas». «La promotora dice que es a consecuencia de las mudanzas. Pero veo edificios de 20 años de antigüedad con mejores puertas. En los garajes entra agua y tienen humedades», explica.
Otro residente coincide en que la reparación que más urge a los vecinos es la puesta en funcionamiento del ascensor, lo que impediría a los habitantes tener que cargar con bolsas de compra, muebles o enseres hasta las plantas superiores del edificio.
El complejo residencial cuenta con 73 viviendas -una de las cuales luce en su balcón una pancarta con el lema ‘VPO de vergüenza’- distribuidas en tres bloques sobre una parcela de más de 1.700 metros cuadrados de superficie.
Del total de inmuebles, 48 estaban previstos para jóvenes y 23, de régimen general. Dos inmuebles se reservaban para personas con movilidad reducida.
Los inmuebles destinados a jóvenes cuentan con una superficie de unos 70 metros cuadrados, garaje y trastero y su precio es de 142.000 euros.
Las viviendas de régimen general disponen de una superficie de unos 90 metros cuadrados, con una plaza de garaje y un trastero y un precio de 197.000 euros.
El equipo de Gobierno sorteó, en un acto en el Palacio de Congresos de Marbella, las 73 viviendas a inicios de marzo de 2023, apenas dos meses antes de las elecciones municipales de aquel año.
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