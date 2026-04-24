Deportes
Marbella acoge el fin de semana un campeonato andaluz de pádel
La competición reunirá a cerca de 500 deportistas de una treintena de equipos procedentes de distintas provincias andaluzas para disputar la liga
San Pedro Alcántara acogerá el fin de semana el Campeonato de Andalucía por Equipos Absolutos de Primera y Segunda Categoría, una competición que reunirá a cerca de 500 deportistas integrados en alrededor de 30 equipos procedentes de diferentes provincias de la región.
El torneo, organizado por la Federación Andaluza de Pádel, se desarrollará a lo largo de dos jornadas en las que se disputarán los encuentros de clasificación y las finales.
«La competición por equipos aporta un componente colectivo que refuerza el vínculo entre los jugadores y sus clubes», señala el presidente de la Federación Andaluza de Pádel, José Pérez.
«Durante el fin de semana se podrán presenciar encuentros de gran nivel», agrega el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella, Lisandro Vieytes.
La jornada del sábado concentrará la mayor parte de los encuentros, con más de 140 partidos programados.
El domingo se celebrarán las finales que determinarán los equipos campeones del torneo, así como los ascensos y permanencias.
El municipio estará representado por dos equipos de San Pedro.
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