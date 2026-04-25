Sanidad
Piden frenar en Marbella la ‘privatización’ del servicio médico municipal
El sindicato CGT organiza una protesta contra la «fiebre» de externalizaciones
El sindicato CGT organizó este viernes una protesta para pedir al Ayuntamiento que revierta la externalización del servicio médico de los empleados municipales.
La central sindical portó una pancarta con el mensaje ‘Por un servicio público de calidad y en defensa de los derechos laborales ¡Trabajadores en lucha!’, que desplegó a escasa distancia del Trapiche Guadaiza, en San Pedro, en cuyo interior la Corporación municipal celebraba la sesión plenaria de abril.
CGT asegura que la externalización del servicio médico de los empleados del Ayuntamiento a una mutua privada está provocando la revocación de adaptaciones de puestos laborales por motivos de salud «de forma arbitraria e injustificada».
La empresa contratada para prestar el servicio pone «trabas constantes» a los informes médicos que emite la sanidad pública, señala la CGT. «Varios trabajadores denuncian que en las resoluciones se hace constar la realización de pruebas médicas que, en la práctica, nunca se habrían llevado a cabo», agrega .
La protesta de CGT se produce en un momento en el que diferentes sindicatos critican el exceso de servicio públicos que, en su opinión, el Ayuntamiento externaliza sin, señalan, una justificación económica.
«Ángeles Muñoz (la alcaldesa) y su equipo de gobierno tienen en venta todos los servicios municipales, desconociendo a cambio de qué. La fiebre privatizadora del Ayuntamiento se convierte en delirio», agrega CGT.
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