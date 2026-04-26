Homenaje
Marbella homenajea al madridista Dean Huijsen y a la baloncestista Carla Viegas en un acto de reconocimiento deportivo
El Ayuntamiento de Marbella reconoce la trayectoria deportiva de jóvenes promesas locales y deportistas de élite formados en el municipio
Marbella ha reconocido al jugador del Real Madrid y de la selección española Dean Huijsen, formado en el municipio. En un evento organizado en el Teatro Ciudad de Marbella, el Ayuntamiento reconoció también a la jugadora de baloncesto Carla Viegas, que disputa la liga universitaria de Estados Unidos y que el año pasado logró la medalla de oro en el Eurobasket sub-20.
Durante el acto, se valoró además la trayectoria y la proyección de jóvenes deportistas locales, como Daniela García y Samuel Sánchez; y de los colectivos del Conjunto Junior de Gimnasia Rítmica y del equipo senior ADJ San Pedro, además de reconocer los ejemplos de superación personal de Jorge Otalecu e Izaskum Temprano.
El evento comenzó con un minuto de silencio en recuerdo al deportista Daniel Saborido, fallecido recientemente, cuya memoria estuvo presente durante la ceremonia.
En el capítulo de menciones, se puso en valor la labor del Club Recreativo San Pedro en la promoción del deporte base y la contribución de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o la Policía Local; y se recordó a Salvador Gil, ‘Moñi’.
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