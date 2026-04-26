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Solidaridad en Marbella: colectivos recaudan fondos para un niño con leucemia

La asociación de vecinos y el AMPA del colegio organizan una jornada benéfica el 2 de mayo para ayudar a un alumno de ocho años con leucemia

Presentación de la Cruz de Mayo solidaria a favor del pequeño Ángel.

Presentación de la Cruz de Mayo solidaria a favor del pequeño Ángel. / L. O.

Marcel Vidal

Marbella

La asociación de vecinos Las Albarizas, con su Cruz de Mayo, y el ampa Fernando Magallanes, del colegio público Santa Teresa, organizarán una jornada benéfica para recaudar fondos a favor de Ángel, un alumno de ocho años del centro educativo que afronta un tratamiento contra la leucemia.

Ambos colectivos organizarán el 2 de mayo en la plaza Ramón Martínez (anexa al Teatro Ciudad de Marbella) a partir de las 12.00 horas, un evento que contará con las actuaciones de Araceli González, D´Jarana, las escuelas de baile locales María la Flamenca y Alba Donoso y el grupo de Gema Piña.

Para los más pequeños, el acto contará con una animación infantil a cargo de Mimosín.

El evento tendrá también una barra solidaria con precios populares para los asistentes y la participación solidaria del colectivo de Veteranos del Cultural, de Marbella.

La presidenta de la asociación de vecinos, Josefa Carrasco, confía en que «la ciudadanía responda y colabore, porque es una necesidad perentoria para este niño».

La representante del Ampa del colegio, Patricia Marcos, destaca que, desde hace meses, «se llevan a cabo diversas iniciativas solidarias, como la instalación de huchas en comercios y en el propio centro educativo, así como campañas de recogida de alimentos».

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«Ángel está en tratamiento y su situación requiere apoyo, especialmente porque su madre ha tenido que dejar de trabajar para poder cuidarlo. Con esta actividad queremos seguir sumando ayuda para Ángel», agrega.

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